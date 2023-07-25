Drogba, Zaha'yı bu sözlerle ikna etti

Fenerbahçe'ye büyük bir çalım atarak sarı lacivertlilerin aylardır ilgilendiği Wilfried Zaha'yı kadrosuna katan Galatasaray, Avrupa transfer piyasasını altüst etti.
Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve birçok kulüpten dev teklifler alan Fildişili oyuncunun hangi kulübe gideceği merak konusuydu. Crystal Palace, takımda kalması için bastırırken, Arap kulüpleri uçuk tekliflerle oyuncuya imza attırmaya çalışıyordu.
DROGBA'NIN İKNA EDEN SÖZLERİ
Fenerbahçe'nin Avrupa kulüpleri içinde en yüksek teklifi verdiği, Zaha'nın İstanbul'a geleceği yorumları yapılıyordu.
Türkiye tahminleri doğru çıktı ancak bir farkla; Zaha İstanbul'un karşı yakasını seçti. Bu transferde Fildişi'nin efsane isimleri Drogba, Eboue ve Zokora'nın etkisi büyük oldu.
Drogba "Galatasaray'da başarılı olursan ayaklarını yerden keserler" diyerek tercihinde önemli rol oynadı.
EN PAHALI DÖRDÜNCÜ TRANSFER
Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Wilfried Zaha, sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.
Aslan'ın Transfermarkt verilerine göre bugüne kadarki en pahalı transferi 30 milyon avroluk bedeliyle Nicolo Zaniolo olmuştu.
İtalyan yıldızı 25 milyon avro ile Seri, 23 milyon avro ile Nzonzi izlemişti. 22 milyon avroluk değerleriyle Zaha ve Mauro İcardi ise dördüncü sırayı paylaşıyor.
Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve birçok kulüpten dev teklifler alan Fildişili oyuncunun hangi kulübe gideceği merak konusuydu. Crystal Palace, takımda kalması için bastırırken, Arap kulüpleri uçuk tekliflerle oyuncuya imza attırmaya çalışıyordu.
DROGBA'NIN İKNA EDEN SÖZLERİ
Fenerbahçe'nin Avrupa kulüpleri içinde en yüksek teklifi verdiği, Zaha'nın İstanbul'a geleceği yorumları yapılıyordu.
Türkiye tahminleri doğru çıktı ancak bir farkla; Zaha İstanbul'un karşı yakasını seçti. Bu transferde Fildişi'nin efsane isimleri Drogba, Eboue ve Zokora'nın etkisi büyük oldu.
Drogba "Galatasaray'da başarılı olursan ayaklarını yerden keserler" diyerek tercihinde önemli rol oynadı.
EN PAHALI DÖRDÜNCÜ TRANSFER
Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin elinden kaptığı Wilfried Zaha, sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.
Aslan'ın Transfermarkt verilerine göre bugüne kadarki en pahalı transferi 30 milyon avroluk bedeliyle Nicolo Zaniolo olmuştu.
İtalyan yıldızı 25 milyon avro ile Seri, 23 milyon avro ile Nzonzi izlemişti. 22 milyon avroluk değerleriyle Zaha ve Mauro İcardi ise dördüncü sırayı paylaşıyor.