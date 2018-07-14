Drogba, Ronaldo transferine şaşırmadı

Bir dönemforma giyen, yılın transferi olarak görülenJuventus'a gitmesini değerlendirdi.Transfere şaşırmadığına vurgu yapan Drogba, "Mükemmel, heyecan verici ve iyi bir seçim olarak görüyorum. Hiç şaşırmadım. Bir dönem Serie A'ya transferim bitmek üzereydi ancak sonrasında anlaşma bozuldu. Hangi takım olduğunu söyleyemem. Beni çok heyecanlandırmıştı. Ronaldo'nun da Serie A'da oynama arzunu anlıyorum" ifadelerini kullandı.Ronaldo'nun yeni bir macera istediğini iddia eden Drogba, "Birçok kişi Real Madrid'de kalması gerektiğini söylüyor. Real Madrid dev bir kulüp ancak Ronaldo motivasyonla beslenen biri. Yeni zorluklara ihtiyacı vardı" şeklinde konuştu.