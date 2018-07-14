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Drogba, Ronaldo transferine şaşırmadı

Didier Drogba, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasına şaşırmadığını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Drogba, Ronaldo transferine şaşırmadı
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14 Temmuz 2018 23:37
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Didier Drogba, yılın transferi olarak görülen Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesini değerlendirdi.

"HİÇ ŞAŞIRMADIM"

Transfere şaşırmadığına vurgu yapan Drogba, "Mükemmel, heyecan verici ve iyi bir seçim olarak görüyorum. Hiç şaşırmadım. Bir dönem Serie A'ya transferim bitmek üzereydi ancak sonrasında anlaşma bozuldu. Hangi takım olduğunu söyleyemem. Beni çok heyecanlandırmıştı. Ronaldo'nun da Serie A'da oynama arzunu anlıyorum" ifadelerini kullandı.

MOTİVASYONLA BESLENİYOR"

Ronaldo'nun yeni bir macera istediğini iddia eden Drogba, "Birçok kişi Real Madrid'de kalması gerektiğini söylüyor. Real Madrid dev bir kulüp ancak Ronaldo motivasyonla beslenen biri. Yeni zorluklara ihtiyacı vardı" şeklinde konuştu.



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