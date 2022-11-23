Drogba'nın tarihi Mbappe anısı!

Fildişili futbol efsanesi Didier Drogba, Kylian Mbappe ile 10 yıl önce geçen bir anısını anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Drogba'nın tarihi Mbappe anısı!
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23 Kasım 2022 15:30
Galatasaray ve Chelsea formaları giyen futbol efsanesi Didier Drogba, yakın arkadaşı olan Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BBC Sport'ta 2022 FIFA Dünya Kupası yorumculuğu yapan Didier Drogba, "Mbappe, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp futbol dünyasındaki yerini saygınlaştırmak istiyor. Bu hedef, onun için büyük bir meydan okuma." ifadelerini kullandı.

"O ÇOCUK MBAPPE'YMİŞ"

Drogba, "10 sene önce Chelsea ile Barcelona'ya karşı Şampiyonlar Ligi yarı finali oynamış ve kaybetmiştik. O gün bir çocuk benle fotoğraf çektirmek istedi. Rezalet hakem kararları nedeniyle öfkeliydim ve bu isteği geri çevirdim. O çocuk Kylian Mbappe'ymiş." açıklamasını yaptı. 

 
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