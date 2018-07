Drogba: "Lukaku beni her zaman arar, pozisyon sorar"

İşte Didier Drogba'nın Romelu Lukaku anıları ve yorumu:

Chelsea'nin ve Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu Didier Drogba, Dünya Kupası için program yaptığı kanalda, Romelu Lukaku ile ilgili konuştu."Romelu ile ilk konuştuğumda o daha Anderlecht'te küçük bir çocuktu. Arkadaşım Vincent Kompany, beni bir telefon görüşmesi ile onunla tanıştırmıştı. Lukaku bana büyük bir Chelsea hayranı olduğunu ve idolü olduğumu söylemişti. Benim adım yazılı bir forması olduğunu ve odasında posterim olduğunu söylemişti.O telefon görüşmemden birkaç yıl sonra o çocuk Chelsea soyunma odasında yanında oturuyordu. Ben onun yanımda oturmasını özellikle istemiştim. Çünkü, o Chelsea'nin gelecekteki en önemli forvet oyuncusu olacaktı. Hem kendini rahat hissetmesini hem de takımın ruhunu bende öğrenmesini istemiştim. Ona bu kulüpteki tecrübelerim ve tavsiyelerimi aktarmak istiyordum.Bizim takıma ilk adım attığı andan beri çok çalışması gerekiyordu. Hatırlıyorum ilk geldiğinde bizimle birlikte bütün antrenmanı tamamlamıyordu, kenarda bireysel olarak çalıştırılıyordu. O başka bir tarafta top kontrol, pas vs. çalışırdı.Gençken çok hamdı ama inanılmaz bir güç ve fiziksel özelliklere sahipti, hep öyle bir oyuncu oldu. Kendini geliştirmesi için zorlardım. Daha hızlı, daha ani hamle yapıp dönmesini tembihledim ve böylelikle çok farklı bir oyuncu olacağını söyledim.Bu dediklerimin hepsini yaptı ve kendini inanılmaz geliştirdi. Şimdi oynadığı futbol ile 7 yıl önceki futbolunu karşılaştırırsak büyük bir değişimin olduğunu göreceksinizdir. Oyununu dikkatle izlerseniz, her hareketinde kalite olduğunun fark edeceksinizdir.Romelu ile Chelsea iyi bir sinerji yakalayamamış olsa da, ben onunula hep iletişimde kaldım, ve hala sık sık konuşuruz. Ona yardımcı olabildiğim için çok mutluyum.Beni tavsiyelerim için her zaman arar, neleri farklı yapabileceğini sorardı. Fakat, bunu kendine güveni olmadığı için değil, kendini geliştirmek için yapardı.2 gol attığı Panama maçından sonra bile beni arayıp kaçırdığı bir pozisyonu nasıl daha iyi değerlendirebileceği hakkında konuştu. Topu sol ayağıyla kontrol ettiği o pozisyonda, savunma oyuncusunu çalımlamaya çalıştığını açıklayan Lukaku'ya topu önce sağ ayağıyla kontrol edip sonra savunma oyuncusunun üstüne gitmesi gerektiğini söyledim. O da pozisyonu tekrar izledi ve haklı olduğumu söyleyip teşekkür etti. Bu onun ne kadar öğrenmeye aç bir oyuncu olduğunu gösteriyor. O bu özelliğiyle en iyi oyunculardan biri olacak. Şu an o seviyede değil ama zamanla o seviyeye ulaşacaktır.Romelu, kazanmak için olan kararlılığımın, benden öğrendiği en önemli şey olduğunu söylüyor. Bence bu özellik onun oyunun da büyük bir parçası. Her zaman "Fiziksel olarak yüzde 70 olabilirsin ama yine de 100% ile oynamalısın" derim. Çünkü maçı ancak böyle kazanırsınız.Ben şu an Manchester United'da Lukaku'nun hocası olan, Jose Mourinho'yu Chelsea'den çok iyi tanıyorum ve onun nasıl Romelu'yu etkili oynattığını görebiliyorum. Bence Jose, geçen sene onu aldığında artık büyüdüğünü ve sahip olduğu gizli potansiyelin farkındaydı. Onun olgun ve United'da oynamaya hazır bir oyuncu olduğunu anlamıştı. Romelu, teknik direktörü ona güvendiği için bu kadar iyi bir oyun çıkardı.Ben hala onu kendini geliştirmesi ve başarılı olması için zorluyorum. Onu, seneye United için bu sezon attığı 27 golden daha çok gol atması ve 2018 Dünya Kupası'nda Altın Ayakkabı'yı alması için zorluyorum.Tabii her zaman işimiz hakkında konuşmuyoruz. Belçika'nın Moskova'daki antrenman kampını ziyaret ettiğimde mesela, hiç işimiz hakkında konuşmamıştık. Takım arkadaşları Eden Hazard, Marouane Fellaini ve yardımcı antrenörleri olan Thierry Henry'i tanıyorum, onlarla da oturup futbolla alakalı veya alakasız her şeyi konuştum.Arkadaşlar arasında geçen normal bir sohbet işte, Hırvatistan'ın Arjantin'i yendiği maçı izleyip futbolcular hakkında şakalar falan yaptık. Sadece eğlencemize bakıyorduk, Romelu ve Belçika takımı bu bakımdan çok iyi bir ortama sahip. İyi oynama ve kazanmanın ötesinde takım arasında herkes çok iyi anlaşıyor.Bu da benim onların bu turnuvada iyi şeyler başarmasını istememin nedenleri arasında. Romelu'nun da yüksek formu ile bu takım, Dünya Kupası'nda kesinlikle büyük şeyler başarabilir."