Dries Mertens zirveyi zorluyor

Galatasaray'da Dries Mertens, ligde en fazla gol şansı yaratan oyuncular arasında zirveye yakın.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens zirveyi zorluyor
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10 Aralık 2024 09:39
Galatasaray'da bu sezon 22 maçta kaydettiği 4 gol, 8 asistle alkış toplayan 37 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens ligde bu sezon en fazla gol şansı yaratan oyuncular içinde zirveyi zorluyor.

Mertens yarattığı 9 gol şansı ile Başakşehirli Deniz Türüç'ün (10) ardından ikinci sırada yer alıyor.

Belçikalı yıldız, Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin sakat olduğu dönemde teknik direktör Okan Buruk'un hücumdaki en büyük kozlarından biri olacak.

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