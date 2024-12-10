Dries Mertens zirveyi zorluyor

Galatasaray'da bu sezon 22 maçta kaydettiği 4 gol, 8 asistle alkış toplayan 37 yaşındaki Belçikalı yıldız Dries Mertens ligde bu sezon en fazla gol şansı yaratan oyuncular içinde zirveyi zorluyor.
Mertens yarattığı 9 gol şansı ile Başakşehirli Deniz Türüç'ün (10) ardından ikinci sırada yer alıyor.
Belçikalı yıldız, Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin sakat olduğu dönemde teknik direktör Okan Buruk'un hücumdaki en büyük kozlarından biri olacak.
Mertens yarattığı 9 gol şansı ile Başakşehirli Deniz Türüç'ün (10) ardından ikinci sırada yer alıyor.
Belçikalı yıldız, Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin sakat olduğu dönemde teknik direktör Okan Buruk'un hücumdaki en büyük kozlarından biri olacak.