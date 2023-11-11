Dries Mertens: "Yaptıklarımız yeterli değildi"

Dries Mertens, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Abone Ol
Dries Mertens: 'Yaptıklarımız yeterli değildi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2023 21:32
Dries Mertens, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

Dries Mertens: "Kolay değil böyle bir maçtan sonra konuşmak. 10 maç üst üste kazandık ve bugün kaybettik. Yazık oldu. Devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Ayrıca, "Yaptıklarımız yeterli değildi. Onların da iyi oynayan oyuncuları vardı ve sonucu aldılar." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery