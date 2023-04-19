Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Mertens 4-1 galip geldikleri Alanyaspor maçında olağanüstü bir performans ortaya koydu.



42. dakikada Icardi'nin golünün hazırlayıcısı olan Mertens, 48. dakikada da takımını öne geçiren golü kaydeden isimdi. Mertens en son 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında gol atmıştı, sakatlık sonrası oynadığı 3 karşılaşmada da skor katkısı verememişti. Tecrübeli futbolcunun bu sezon ligde 6. golü olurken, 3 kez de asist yapma başarısına ulaştı. Ayrıca Mertes, ligde ilk kez bir maçta hem gol attı hem de asist yaptı.



"FIRSATI DEĞERLENDİRDİK"



Mertens, maç sonu şunları söyledi: İyi bir savunmayla başladılar ama fırsatlar bulduk ve değerlendirdik. Kazandığımız için mutluyuz. İlk 11 değil, kulübedeki oyuncular da çok katkı sağlıyor. Çok önemli bir şey bu. Mutluyum Icardi ile oynadığım için. Onu tek kelimeyle özetlemek zor. Her fırsatı gole çevirebilmesi çok değerli.



