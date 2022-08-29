Dries Mertens: 'Tek eksik olan şey goldü'

Galatasaray'da yeni transfer Dries Mertens, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Dries Mertens yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Geçen sezonun şampiyon takımı ile oynadık. Çok sıcaktı. Özel bir atmosferdi. Tek eksik bizim için goldü, yazık oldu." Yeri geldiğinde herkes liderlik yapıyor. Biz yeni oyuncuyuz. Birlikte daha fazla maça çıkmalıyız. Bulduğumuz fırsatları bitirmeliyiz. Trabzonspor'dan daha fazla kazanmayı hak etmiştik." dedi.



Eski takım arkadaşı Hamsik'ten de bahseden Belçikalı yıldız, "Marek Hamsik çok dost canlısı, Napoli'de kaptanımdı. Çok iyi arkadaşız. Bana 'Hoş geldin' dedi. Atmosferi konuştuk. Galatasaray gibi güzel bir kulüp buldum, Türk Ligi'ne geldiğim için mutluyum." şeklinde konuştu.





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