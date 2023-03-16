Dries Mertens'te yenge engeli: "Bırak"

Galatasaray'da yaşına rağmen çok iyi bir performans sergileyen Mertens'in sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokmaya hazırlanıyor. Belçikalı yıldızın eşinden ise farklı bir istek var. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dries Mertens'te yenge engeli: 'Bırak'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2023 10:32
Galatasaray, yıldız oyuncusu Mertens'in 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor.

Tecrübeli oyuncu Mertens de sözleşmesinin bir sene daha uzatılmasına sıcak bakarken, eşi Kat Kerkhofs'un Dries Mertens'in sezon sonunda emekli olmasını istediği öğrenildi.

sarı kırmızılılar, 35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun kısa süre içinde devreye sokulması adına çalışmalarını hızlandıracak.

OKAN BURUK KALSIN İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un da Mertens'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu gelen bilgiler arasında.

TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

Daha önce Mertens'in Çin'den çok önemli teklifler aldığı ancak Galatasaray'da mutlu olduğu için 'hayır' yanıtını verdiği belirtilmişti.

Bu sezon parçalı formayla 22 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkı yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery