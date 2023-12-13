Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Kopenhag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Belçikalı yıldız, "Biz üzgünüz. Sadece bu maça bakmamak gerekiyor, daha önceki maçlarda ufak golleri atsak farklı olabilirdi. Bugün de bir gol atabilsek her şey daha farklı olabilirdi." dedi.
Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi için yorum yapmasının istenmesi ardından, "Sadece üzgünüz. Bir tek onu söyleyebilirim. Yazık oldu" sözlerini sarf etti.
UEFA Avrupa Ligi ile ilgili soruyu yanıtlayan Mertnes "UEFA Avrupa Ligi'nde hedef kupayı kazanmak. Her zaman en yükseği hedeflemek zorundasınız. Bunu yapmazsanız, oynamamak daha iyi. Galatasaray'da oynamak çok güzel ve burada oynadığım için çok gururluyum. Taraftarı her zaman tribünde bizi desteklerken görmek çok çılgınca. Bu çok güzel, böyle devam edelim. Artık yeni hedeflerimiz var." dedi.
Belçikalı yıldız, "Biz üzgünüz. Sadece bu maça bakmamak gerekiyor, daha önceki maçlarda ufak golleri atsak farklı olabilirdi. Bugün de bir gol atabilsek her şey daha farklı olabilirdi." dedi.
Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi için yorum yapmasının istenmesi ardından, "Sadece üzgünüz. Bir tek onu söyleyebilirim. Yazık oldu" sözlerini sarf etti.
UEFA Avrupa Ligi ile ilgili soruyu yanıtlayan Mertnes "UEFA Avrupa Ligi'nde hedef kupayı kazanmak. Her zaman en yükseği hedeflemek zorundasınız. Bunu yapmazsanız, oynamamak daha iyi. Galatasaray'da oynamak çok güzel ve burada oynadığım için çok gururluyum. Taraftarı her zaman tribünde bizi desteklerken görmek çok çılgınca. Bu çok güzel, böyle devam edelim. Artık yeni hedeflerimiz var." dedi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU