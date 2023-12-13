Dries Mertens: "İnanmıyorsak, oynamamalıyız"

Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Kopenhag maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Dries Mertens: 'İnanmıyorsak, oynamamalıyız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2023 01:14
Son güncelleme 13 Aralık 2023 02:44
Galatasaray forması giyen Dries Mertens, Kopenhag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Belçikalı yıldız, "Biz üzgünüz. Sadece bu maça bakmamak gerekiyor, daha önceki maçlarda ufak golleri atsak farklı olabilirdi. Bugün de bir gol atabilsek her şey daha farklı olabilirdi." dedi.

Dries Mertens, UEFA Avrupa Ligi için yorum yapmasının istenmesi ardından, "Sadece üzgünüz. Bir tek onu söyleyebilirim. Yazık oldu" sözlerini sarf etti.

UEFA Avrupa Ligi ile ilgili soruyu yanıtlayan Mertnes "UEFA Avrupa Ligi'nde hedef kupayı kazanmak. Her zaman en yükseği hedeflemek zorundasınız. Bunu yapmazsanız, oynamamak daha iyi. Galatasaray'da oynamak çok güzel ve burada oynadığım için çok gururluyum. Taraftarı her zaman tribünde bizi desteklerken görmek çok çılgınca. Bu çok güzel, böyle devam edelim. Artık yeni hedeflerimiz var." dedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery