Dries Mertens'in son maçı!

Galatasaray formasıyla 25. maçına çıkacak Dries Mertens'in sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Dries Mertens'in son maçı!
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08 Nisan 2023 11:13
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Galatasaray ile sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Dries Mertens, gelecek hafta Kayserispor karşısında önemli bir maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı formayla 25. karşılaşmasına çıkacak 35 yaşındaki yıldızın sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Belçikalı yıldız Mertens, 24 maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı. 

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