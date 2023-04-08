Galatasaray ile sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Dries Mertens, gelecek hafta Kayserispor karşısında önemli bir maça çıkacak.
Sarı-kırmızılı formayla 25. karşılaşmasına çıkacak 35 yaşındaki yıldızın sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.
GALATASARAY PERFORMANSI
Belçikalı yıldız Mertens, 24 maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.
Sarı-kırmızılı formayla 25. karşılaşmasına çıkacak 35 yaşındaki yıldızın sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.
GALATASARAY PERFORMANSI
Belçikalı yıldız Mertens, 24 maçta 6 gol atarken, 3 de asist yaptı.