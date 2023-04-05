Dries Mertens'in golü iptal; sebebi elle oynama

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde attığı bir gol iptal edildi.



Dries Mertens, 40.dakikada Kazımcan KArataş'ın ortasında topu ağlara gönderdi. Ancak bu gol geçerli sayılmadı.



VAR hakemi Özgür Yankaya, orta hakem Kadir Sağlam'a Mertens'in topa elle dokunduğunu iletti ve bu gol geçersiz sayıldı.



Sarı-kırmızılı futbolcu Mertens, topa elle dokunmadığını belirtti ama sonuç değişmedi.





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