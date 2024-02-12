Dries Mertens'in Galatasaray'da hedefi belli oldu!

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyetinde harika golü ve etkili oyunuyla dikkat çeken Dries Mertens, futbolu zirvede bırakmak istiyor.
Devre arasında Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif alan ama kabul etmeyen 37 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray formasıyla bir şampiyonluk daha yaşamak için bunu reddettiği ortaya çıktı.
Kariyerindeki ilk şampiyonluğu geçen sene gören Belçikalı futbolcunun, sarı-kırmızılı forma altında kariyerini sonlandırmak istediği bildirildi. İstanbul'da ailesiyle mutlu bir hayatı olan Mertens'in Galatasaray formasıyla futbola veda etme arzusunda olduğu bildirildi.
Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Mertens'in yükselen formu teknik heyeti rahatlattı. Özellikle 10 numara transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle, tecrübeli oyuncunun saha içi başarısının büyük önem taşıdığı belirtildi.
Bu sezon ligde ve Avrupa'da 34 maçta forma giyen Mertens, 6 gol, 6 asistlik bir performansa imza attı. Belçikalı oyuncu, geçen sezon ise Galatasaray formasıyla ligde ve kupada 7 gol, 4 asistlik bir katkı sağlamıştı.
Devre arasında Suudi Arabistan'dan cazip bir teklif alan ama kabul etmeyen 37 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray formasıyla bir şampiyonluk daha yaşamak için bunu reddettiği ortaya çıktı.
Kariyerindeki ilk şampiyonluğu geçen sene gören Belçikalı futbolcunun, sarı-kırmızılı forma altında kariyerini sonlandırmak istediği bildirildi. İstanbul'da ailesiyle mutlu bir hayatı olan Mertens'in Galatasaray formasıyla futbola veda etme arzusunda olduğu bildirildi.
Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Mertens'in yükselen formu teknik heyeti rahatlattı. Özellikle 10 numara transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle, tecrübeli oyuncunun saha içi başarısının büyük önem taşıdığı belirtildi.
Bu sezon ligde ve Avrupa'da 34 maçta forma giyen Mertens, 6 gol, 6 asistlik bir performansa imza attı. Belçikalı oyuncu, geçen sezon ise Galatasaray formasıyla ligde ve kupada 7 gol, 4 asistlik bir katkı sağlamıştı.