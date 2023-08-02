Dries Mertens'in eşi: "Bu son yılımız"

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, "Bu yıl, yurtdışındaki son yılımız olacak." açıklamasını yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'in eşi: 'Bu son yılımız'
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02 Ağustos 2023 18:58
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, Türkiye'de son yıllarını geçirdiklerini açıkladı.

Kat Kerkhofs, Gossip Guy podcastinde yaptığı açıklamada, "Bir yıldır İstanbul'da yaşıyoruz. Her şey çok çabuk geçti. Şimdi ikinci ve aynı zamanda son yılımıza giriyoruz." dedi.



"BU SON YILIMIZ OLACAK"

Leuven doğumlu Mertens'in eşi olan Kerkhofs, "Bu yurtdışında yaşayacağımız son yıl. Bir yıl daha tadını çıkaracağız. Belçika'ya dönmek zor olacak. Yurtdışında çok uzun süre yaşadık. Belçika'da olmak her zaman güzel ama ben de çok çabuk yoruluyorum." ifadelerini kullandı.

OH LEUVEN'E DÖNECEK Mİ?

Dries Mertens'in eşi, gelecek planları hakkında da konuştu. Mertens'in futbola başladığı OH Leuven'e dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya, "Zaten çok seyahat edeceğiz." diyerek üstü kapalı cevap verdi.

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