Dries Mertens'in Devler Ligi iddiası!

Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Mertens, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'in Devler Ligi iddiası!
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03 Eylül 2023 00:00
Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'da Mertens, maçın ardından açıklamalar yaptı.

Mertens yaptığı açıklamada, "İyi bir maçtı. Şampiyonlar Ligi maçı oynadıktan sonra kazandık. Milli takımlara gidişler olacak, motiveydik ve kazandık." dedi.

Ayrıca, "Şampiyonlar Ligi'nde neler olacağını göreceğiz. Güzel bir lig. Türkiye'ye çok iyi oyuncular geldi, ligin kalitesi çok yükseldi. Hazırlanacağız ve Kopenhag ile ilk maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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