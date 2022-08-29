Dries Mertens'in çabası yetmedi!

Yaz transfer döneminde takıma büyük umutlarla katılan Dries Mertens, şu ana kadar skora katkı verememişti. Belçikalı futbolcu, Giresunspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.



35 yaşındaki futbolcu, dün de Trabzonspor mücadelesinde ilk kez 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, elinden geleni yaparken, 31. dakikada çok net bir pozisyonda kaleci Muhammet Taha Tepe'yi geçemedi.



Sahada kaldığı süre içerisinde çok mücadele eden Mertens'in ortaya koyduğu futbol , galibiyet için yeterli olmadı.





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