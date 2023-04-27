Dries Mertens ile derbide artı 1

Sezon başında Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Dries Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon derbide devreye girecek.
25 maça ilk 11 başlama şartı koşulan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayıya Beşiktaş karşısında ulaşacak ve sarı-kırmızılı takımda bir sene daha devam etmesi kesinlik kazanacak.
7 gol-4 asistle Aslan'a hayat veren Belçikalı 10 numara, 2.9 milyon Euro garanti para kazanacak.
Gomis'in sezon sonunda ayrılmasının ardından Mertens'in ikinci kaptanlığa getirilmesi düşünülüyor.
25 maça ilk 11 başlama şartı koşulan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayıya Beşiktaş karşısında ulaşacak ve sarı-kırmızılı takımda bir sene daha devam etmesi kesinlik kazanacak.
7 gol-4 asistle Aslan'a hayat veren Belçikalı 10 numara, 2.9 milyon Euro garanti para kazanacak.
Gomis'in sezon sonunda ayrılmasının ardından Mertens'in ikinci kaptanlığa getirilmesi düşünülüyor.