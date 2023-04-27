Dries Mertens ile derbide artı 1

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'in sözleşmesi, Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlarsa artı 1 yıl uzayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Dries Mertens ile derbide artı 1
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27 Nisan 2023 11:22
Sezon başında Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Dries Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon derbide devreye girecek.

25 maça ilk 11 başlama şartı koşulan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayıya Beşiktaş karşısında ulaşacak ve sarı-kırmızılı takımda bir sene daha devam etmesi kesinlik kazanacak.

7 gol-4 asistle Aslan'a hayat veren Belçikalı 10 numara, 2.9 milyon Euro garanti para kazanacak.

Gomis'in sezon sonunda ayrılmasının ardından Mertens'in ikinci kaptanlığa getirilmesi düşünülüyor. 

 
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