Dries Mertens ile derbide artı 1

Sezon başında Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Dries Mertens'in sözleşmesindeki opsiyon derbide devreye girecek.25 maça ilk 11 başlama şartı koşulan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayıya Beşiktaş karşısında ulaşacak ve sarı-kırmızılı takımda bir sene daha devam etmesi kesinlik kazanacak.7 gol-4 asistle Aslan'a hayat veren Belçikalı 10 numara, 2.9 milyon Euro garanti para kazanacak.Gomis'in sezon sonunda ayrılmasının ardından Mertens'in ikinci kaptanlığa getirilmesi düşünülüyor.