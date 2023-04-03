Dries Mertens için geri sayım!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Dries Mertens, yaşadığı sakatlığın ardından 55 gün sonra ilk kez Adana Demirspor maçında 11'de yer aldı.



Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan ve bugüne kadar 23 maçta forma giyen Dries Mertens'in opsiyonu Alanyaspor maçıyla işlerlik kazanacak.



Gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı terletecek.



ETKİLİ FUTBOLUYLA TAKDİR TOPLADI



Son olarak 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynanan müsabakada görev alan Mertens daha sonra deprem felaketi nedeniyle verilen arada sakatlık yaşamıştı. Yıldız oyuncunun yokluğunda Galatasaray oldukça zorlanırken yoğun bir tedavinin ardından sahalara dönen Mertens, Adana karşısında etkili futboluyla beğeni topladı.



