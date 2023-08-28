Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens'e Suudi Arabistan ekipleri bir kez daha talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı
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28 Ağustos 2023 09:39
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 09:40
Galatasaray'ın 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı Dries Mertens için Arap kulüpleri yeniden devreye girdi.

DAHA ÖNCE GİTMEK İSTEMEMİŞTİ

Daha önce temmuz ayında Belçikalı yıldız konusunda Galatasaray'ın kapısı çalınmış, Sarı-Kırmızılılar Mertens'i göndermeye sıcak bakmıştı. Fakat tecrübeli futbolcu kararını kalmaktan yana vermişti.



10 MİLYON EURO MAAŞ

Mertens'e yine ciddi şekilde ilgi gösteren kulüpler olduğu belirtilirken, yıldız 10 numaranın maaş beklentisinin yıllık en az 10 milyon euro olduğu öğrenildi.



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