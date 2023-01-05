Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Sivasspor maçında attığı golden sonra dünü de boş geçmedi. Mertens, Gomis'in golünde yaptığı asistle alkış aldı.Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı 83 dakika boyunca Galatasaray'ın ataklarını başarıyla yönlendirdi. 35 yaşındaki futbolcu, dünkü servisiyle birlikte ligde peş peşe 4 maçta da skor katkısı sağlamış oldu (Başakşehir ve Sivas'a gol, İstanbul ve Ankaragücü'ne asist).