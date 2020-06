Drexler, The Last Dance'i neden izlemedi?

Portland Trail Blazers efsanesi Clyde Drexler, The Last Dance belgeselini neden izlemediğini açıkladı.



Drexler, "The Last DANCE" belgeselinde Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın rakipleri arasında yer alan birçok oyuncudan biri. Anlaşıldığı üzere, Drexler çığır açan serinin tek bir bölümünü bile henüz izlemiş değil.



Drexler, The Last Dance'i izleme konusunda tereddüt etmesinin sebebini, Jordan'ın ve sekiz yılda altı şampiyonluk yaşayan Bulls ekibinin karşı tarafında yer almasından ötürü:



"İzlemedim. Yaşadım. Umarım ileride izleme fırsatı bulurum."



Bununla birlikte, Jordan'ın "The Last Dance"de Drexler'a ufak bir dokundurma yaptığını belirtmek gerekir. Jordan, Blazers efsanesi ile o dönem karşılaştırıldığı için "bozulduğunu" söylemişti. Drexler ise bu konuya şöyle yaklaştı:



"Herkes hayatının bu aşamasında birbirlerine sağlıklı bir saygı duyuyor. Belli bir perspektiften almanız gerekir. Biz cidden rekabetçiydik. Belgeseli izlemediğim için soruna nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum. Ama Michael ve Magic'e saygım çok büyük. Onlara en iyisini dilerim."