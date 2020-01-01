Drexler: "Portland, biraz erken pes etmişti!"

NBA efsanesi Clyde Drexler, Portland Trail Blazers'tan ayrılmasının nedenlerini açıkladı.



Drexler, 1983'te NBA Draftı'nın 14. seçimi olarak Portland'a gitmişti. Portland'da Drexler, yavaş yavaş ligin en hızlı yükselen oyuncularından biri olmuş, üç yıl içinde, 24 yaşında ilk kez All-Star seçilmişti.



Drexler, Blazers'ı 1990'dan 1992'ye kadar arka arkaya üç sezon Batı Konferansı Finalleri'ne taşımıştı. NBA Finallerine ilk yolculuğunu 1990'da yapan Drexler, efsanevi "Bad Boy" Detroit Pistons tarafından yenilmişti. Ertesi yıl ise, Batı Konferansı Finallerinde Los Angeles Lakers'ı yenememişlerdi.



1992'de Drexler, Blazers'a bir şampiyonluk kazanabilirdi, ancak bu sefer de Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls tarafından yenilmişti. Playofflarda arka arkaya üç kez hayal kırıklığı yaşadıktan sonra, Drexler asla bir şampiyonluk kazanamayacak gibi görünüyordu.



1994 yılında 32 yaşındaki Drexler, Houston Rockets'a takas edilmişti. Bu hamle, Portland'ın yeniden yapılanma planının bir parçasıydı ve Drexler'in katkıda bulunamayacağını düşünmüşlerdi.



Drexler geçtiğimiz günlerde "Posecast" için James Posey ile röportaj yaptı ve Trail Blazers'ı terk etme kararını alma nedenlerini şöyle açıkladı:



"Portland'dan ayrılmamın tek nedeni, yeniden yapılanmaya başlamalarıydı. Çünkü o kadar güzel yıllardan sonra dizlerimde sakatlanmalar vardı. Ve biraz erken pes etmişlerdi. Yani yeniden yapılanmaya başlamış ve Kevin Duckworth'ten kurtulmuşlardı. Ben de 'Durun çocuklar, pivotumuz yok' demiştim. Bana 'Yeniden yapılanmamız gerekiyor, bu veteranların bazılarını hala oynayabilecekken takas etmemiz gerekiyor ki onlara karşı bir şeyler alabilelim.' demişlerdi. İşte o an Houston'a gitme hamlesini ben düzenlemiştim. Ama bunu yapmasalardı, kariyerimi orada bitirirdim."



Drexler, Trail Blazers ile yollarını iyi bir şekilde ayırmıştı ve 22 numaralı forması, şu anda Portland'daki Moda Center'da emekli edilmiş durumda.



