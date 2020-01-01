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Drexler, Jordan'a cevap verdi!: "Ben her gece 35 şut atmıyordum..."

Hall of Fame oyuncu Clyde Drexler, "The Last Dance" belgeselinde Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan tarafından tasvir edilme şekline tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Hall of Fame oyuncu Clyde Drexler, "The Last Dance" belgeselinde Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan tarafından tasvir edilme şekline tepki gösterdi.

Drexler, belgeselin ın son birkaç bölümünde Jordan'ın azılı rakiplerinden biri olarak tasvir edilmişti. Jordan, medya kendisini Drexler ile karşılaştırdığında, buna "bozulduğunu" söylemişti ve Drexler, MJ'in bu ifadesine yanıt verdi.

Drexler'a göre, hepsi oyunun bir parçası:

"Bu Michael'ın belgeseli, yani tabii ki onun bakış açısından olacak. Herkesin fikri kendine. Çoğu zaman çocuklar, diğer takımdaki oyuncularla birbirlerini sevmezler, ancak yaşlandıkça, bunları geride bırakıp, beraber oynadığınız ve rakip olduğunuz insanlara biraz sevgi ve saygı göstermelisiniz."

Drexler daha sonra, MJ'in maçlarda sazı eline alması konusundaki becerikliliğini hedef alarak, kendisine biraz laf attı:

"Bu bir takım oyunu, tek bir adam değil. 50 sayı ve 40 ribaundla oynayabilirsiniz ama kaybederseniz, diğer takımdaki herhangi bir oyuncudan daha az bir oyuncu mu olursunuz? Hayır, bu bir takım oyunu. Yani insanlar buna bireysel bir rekabetmiş gibi davrandıklarında, bundan nefret ediyorum. Ben her gece 35 şut atıp, 20 kez serbest atış kullanmıyordum, bu yüzden maç başına 40 sayı atamazdım."


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