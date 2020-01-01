Drexler: "GOAT tartışması sadece Jordan ve LeBron'dan ibaret olmamalı"

Hall of Fame oyuncusu Clyde Drexler, GOAT (Tüm zamanların en iyisi) tartışmalarında yalnızca Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in dahil olmasıyla ilgili bir problemi olduğunu söyledi.



Devam eden KOVID-19 salgını nedeniyle tüm spor dünyasının durağan kalmasıyla birlikte konuşacak başka bir şey olmadığı için, NBA hayranları ve uzmanları Jordan ve James etrafında dönen "GOAT" tartışmasını hızlandırdı.



Bununla birlikte, Drexler bu tartışmaların sadece LeBron ve Jordan ile sınırlı tutulduğunu yer başka oyuncuların da yer almayı hak ettiğini düşünüyor:



"Bununla gerçekten bir sorunum var. Çünkü oyunu oynayan tüm adamlar arasından, sadece GOAT olarak bu iki adamla ilgili konuşuyorsunuz. Şimdiye kadar yaşamış en büyük oyunculardan Wilt Chamberlain ve Kareem Abdul-Jabbar gibi adamlar olduğunda, bence bu ikisinden başlamalısınız. Larry Bird, Dr.J, George Gervin, Elgin Baylor, Oscar Robertson, Jerry West gibi adamların hepsi bu tartışmadadır. Hem Michael'ı hem de LeBron'u çok severim, ama oynayan diğer adamların yaptıklarını da görmezden gelmeyelim."



