Drew: "Kevin Love takas edilse bile şaşırmam"

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Cavs baş antrenörü Larry Drew, gelecek ayın son takas tarihine kadar Cleveland'ın Kevin Love'ı takaslaması durumunda hiç şok olmayacağını belirtti.Genel olarak takaslar hakkında konuşan Drew, her şeyin mümkün olabileceğini açıkladı:30 yaşındaki Love, iki ay önce sol ayağından ameliyat geçirdi ve Cavs'in kendisi için potansiyel bir takas araştırmayacağı bildirilmişti.