Drew: "Kevin Love takas edilse bile şaşırmam"

Cavs baş antrenörü Larry Drew, gelecek ayın son takas tarihine kadar Cleveland'ın Kevin Love'ı takaslaması durumunda hiç şok olmayacağını belirtti.
Genel olarak takaslar hakkında konuşan Drew, her şeyin mümkün olabileceğini açıkladı: "Şaşırır mıydım? Takaslar konusunda, bu işin doğasını anlıyorum. Herkes takas edilebilir. Bunun gerçekleştiğini görecek kadar ligde uzun süre bulundum. Bence herhangi bir takım için anlamlı olacak bir anlaşma ile, o takım da tetiği çekmeye istekli olacaktır. Ama bu sadece işimizin doğası." "Bu süre zarfı her zaman heyecan verici bir zamandır, çünkü etrafta dolaşan isimleri, tüm olasılıkları ve ne olursa olsun bunların yüzde 99'unun hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini duymaya başlarsınız. Takas işlem süresi her zaman, bir oyuncu olarak rahatsız olduğunuz bir dönemdir. Ben oynadığım dönemde hep biraz rahatsızlık duydum çünkü her zaman bir olasılık vardı. Bu iş bu şekilde yürüyor. Son tarih, insanların heyecanlanması ve bazı şeylerin dolaşmaya başlaması..."
30 yaşındaki Love, iki ay önce sol ayağından ameliyat geçirdi ve Cavs'in kendisi için potansiyel bir takas araştırmayacağı bildirilmişti.