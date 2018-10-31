Drew: "Hayal kırıklığına uğradım"

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Cleveland Cavaliers'ın geçici koçu Larry Drew, Cavaliers'ın sözleşmesini henüz yeniden yapılandırmamış olmasından dolayı "çok hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.Ekibin en üst düzey yardımcı koçu olan Drew'dan, Tyronn Lue geçtiğimiz Pazar günü görevden alındıktan sonra geçici olarak başantrenör pozisyonunu doldurması istenmişti.Drew'un, yeniden yapılanan takımı devralacağı takdirde bazı garantiler istediği, fakat Cavaliers'ın bunun hakkında bir dönüş yapmadığı açıklandı.Drew, şu açıklamayı yaptı:Drew, başka bir koç işe alındığında yardımcı antrenör rolüne geri dönebilir.