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Drew: "Hayal kırıklığına uğradım"

Cleveland Cavaliers'ın geçici koçu Larry Drew, Cavaliers'ın sözleşmesini henüz yeniden yapılandırmamış olmasından dolayı "çok hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Cleveland Cavaliers'ın geçici koçu Larry Drew, Cavaliers'ın sözleşmesini henüz yeniden yapılandırmamış olmasından dolayı "çok hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

Ekibin en üst düzey yardımcı koçu olan Drew'dan, Tyronn Lue geçtiğimiz Pazar günü görevden alındıktan sonra geçici olarak başantrenör pozisyonunu doldurması istenmişti.

Drew'un, yeniden yapılanan takımı devralacağı takdirde bazı garantiler istediği, fakat Cavaliers'ın bunun hakkında bir dönüş yapmadığı açıklandı.

Drew, şu açıklamayı yaptı:

"Hiçbir gelişme yok, ki bu çok hayal kırıklığına uğradığım bir durum. Ama onlara söylediğim gibi, profesyonel olacağım ve işimi yapacağım. 72 saate yakın zaman geçti. Şu anda odaklanmam gereken şey bu takımın hazır olmasını sağlamak ve adamlarımızın hazır olduğunu düşünüyorum."

Drew, başka bir koç işe alındığında yardımcı antrenör rolüne geri dönebilir.




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