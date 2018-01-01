Dreamleague Sezon 8 Sona Erdi

Toplam ödül havuzunun 1.000.000$ olduğu Valve tarafından Major olarak değerlendirilen turnuvaya Na'vi, Team Secret, Fnatic, Team Liquid, Virtus.pro, Newbee, Evil Geniuses ve Infamous olmak üzere sekiz takım katıldı.



Çift elemeli sistem formatında gerçekleştirilen turnuvada toplam 14 maç oynandı. Turnuvaya ilk veda eden takımlar ise çıktıkları ilk iki maçı da kaybeden Fnatic ve Infamous oldu. Na'vi ilk maçında Virtus.pro'ya, Evil Geniuses ise ilk maçında Team Secret'a yenilerek Kaybedenler Kademesine düşen diğer iki takımdı ve Kaybedenler Kademesinde ilk turu geçmeyi başardılar.





Kazananlar Kademesinde Team Secret 2-0'lık skorla Newbee'yi Kaybedenler Kademesine düşürdü. Öte yandan Team Liquid de Virtus.pro'yu 2-1'lik skorla geçerek Rus ekibini Kaybedenler Kademesine uğurladı. Kazananlar Kademesinin Finalinde ise Team Secret, Team Liquid'i 2-1'lik skorla geçerek adını ana finale yazdırdı.





Kaybedenler Kademesinde ilk turu başarıyla geçen Evil Geniuses ve Na'vi ikinci turda Virtus.pro ve Newbee ile karşılaştı. Evil Geniuses 2-0'lık skorla Virtus.pro'yu elerken, Na'vi de 2-1'lik skorla Newbee'yi elemeyi başardı. Bu skorlar Kaybedenler Kademesinin üçüncü turunda Na'vi ve Evil Geniuses'ı karşı karşıya getirdi. Evil Geniuses her iki maçta da benzer kahramanları seçerek maçı 2-0 kazandı ve Kaybedenler Kademesi Finaline çıktı.





Böylelikle Kaybedenler Kademesi Finalinde Evil Geniuses ile Team Liquid karşı karşıya geldi. Team Liquid bu karşılaşmada neredeyse hiç zorlanmadı ve kısa sürede iki maçta galip gelip Büyük Finale adını 2-0'lık skorla yazdırdı





Büyük Finalde henüz sadece bir maçta yenilgi görmüş Team Secret ile onları bu turnuvada tek maçta da olsa yenmeyi başaran The International 7 şampiyonu Team Liquid karşı karşıya geldi. Üç maçı toplam 175 dakika süren seride Team Secret 3-0'lık skorla The International 7 şampiyonunu devirip Dreamleague Sezon 8'in kazananı oldu ve 500.000$'lık büyük ödülün sahibi oldu. Team Liquid ikinci olup 200.000$ alırken üçüncü olan Evil Geniuses 100.000$, dördüncü olan Na'Vi ise 70.000$ kazandı.



