DreamHack'in Son Cobblestone'u DH Summer'da Oynanacak



Organizasyonun bildirisine göre, Cobblestone, DreamHack harita havuzundan DH Summer sonrasında silinip, yerini ikonik harita Dust2'ye bırakacak.



Bundan sonrasında, bütün DreamHack elemeleri ve çevrimdışı etkinlikleri yeni Dust2'yi dahil eden harita havuzunu kullanacak. Bu yeni harita havuzu ilk olarak DreamHack Open Valencia elemelerinde karşımıza çıkacak, çevrimdışı olarak ise 19-21 Mayıs'ta düzenlenecek olan DreamHack Open Tours'ta Dust2'yi görebileceğiz.



