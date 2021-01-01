"Draymond'ı Lillard'la bir araya getirmek, Portland'ın hayali!" iddiası

Portland Trail Blazers'ın, süperstar oyuncusu Damian Lillard'ı, Golden State Warriors yıldızı Draymond Green ile bir araya getirmeyi "uzun zamandır hayal ettiği" iddia edildi.



Lillard'ın 30 yaşında olması ve kariyerinin yarısından fazlasını geçirdiğine dair düşünceyle gelen baskıya rağmen, Portland ön bürosu kendisinin yanına gereken oyuncuları getirmeye kararlı görünüyor.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre, Portland'ın radarında uzun süredir yer alan bir diğer isim de, Golden State forveti Green:



"Lillard'ın en verimli döneminde vakit hızla ilerlerken, Portland için halihazırda güçlü olan çekirdek etrafında ideal kadroyu oluşturmak, oldukça önemli bir konu.



Bleacher Report'a göre başkan Neil Oshley'nin, Lillard'a muhtemel tamamlayıcı yıldızların bir listesini sunması için danıştığı söylenmişti. Lillard ise, ligdeki kadroları değerlendirmek için oldukça zaman harcamıştı. Aaron Gordon'ın dikkate alınan eklemelerden biri olduğu bilinse de, Portland o sırada Robert Covington'ın peşinden gitmeyi seçmiş gibi görünüyordu.



Blazers'ın görevi, Lillard gibi 30'lu yaşlarının başlarında olan Stephen Curry'nin, Klay Thompson ve Draymond Green ile olan birlikteliğinin son yıllarını en iyi şekilde değerlendiren Warriors'ınkine çarpıcı bir şekilde benziyor.



Kaynaklar, Portland'ın uzun zamandır Lillard - McCollum ikilisine en çok destek olabileceğini düşündüğü oyuncunun, uyumlu savunmacı oyuncu Green olduğunu belirtmişlerdi."



