Draymond'dan, Rapinoe'ya yanıt: "Ben sizin tarafınızdayım!"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, kadın sporcuların erkek sporcularla olan maaş farkıyla ilgili attığı tweet'lerinin "aşırı derecede yanlış anlaşıldığına" inandığını söyledi.



Green, ABD kadın milli futbol takımının yıldızı Megan Rapinoe'nun sözlerini eleştirmesi ve onun pozisyonundaki bir sporcunun daha bilinçli bir görüşü olmamasının "talihsiz" olduğunu belirtmesi sonrası konuştu.



Draymond, Rapinoe'nun yaptıklarını "desteklediğini" ve kadın sporculara yardımcı olabileceği konusunda umutlu olduğunu belirtti:



"Günün sonunda, Megan ve ben aynı şeyi istiyoruz. Ve eğer bir şeyi belirli bir şekilde yapmanın kendisini nihai hedefe götüreceğine inanıyorsa, tamamen onun arkasındayım. Yani eğer ikimiz de bu hedefe ulaşmak için bir şeyler yapabilirsek, harika olur.



Onun veya herhangi bir kadın sporcunun yapmak istediği şeyden ötürü şikayetçi değilim. Bu sonuca nasıl ulaşıldığı benim için gerçekten önemli değil. Benim için önemli olan o noktaya ulaşmaktır."



Green, 27 Mart'ta attığı tweet'lerinde, kadın sporcuları maaşları konusundaki eşitsizlikleri üzerine harekete geçmek yerine "sızlanmalarından" ötürü kısmen suçlamıştı.



"AMACIM FARKINDALIK YARATMAK"



Draymond bu tweetlerin, değinmeye çalıştığı noktaları tam olarak yakalayamadığını açıkladı:



"Tweet'lerde söylediğim şeylerin çoğuyla ilgili düşüncelerimi, tam olarak anlayabilmek zor. Bunu da kasıtlı yapmıştım. Çünkü arkasında durduğum şeyi, yalnızca atılan bir tweet'ten çıkarmanızı istemem. Benim yapmak istediğim, bu tweetlerle bir farkındalık yaratmak. Amacım bu tartışmaları başlatarak, kadınları görmek istediğimiz, iyi olanın bulunduğu ve hepimizin ulaşmaya çalıştığı tarafa taşıyabilmek."



