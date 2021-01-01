Draymond'dan NBA'e, "çifte standart" tepkisi!

Golden State Warriors forveti Draymond Green, dün geceki Cleveland Cavaliers maçı sonrası basın konferansının neredeyse tamamını, ligdeki çeşitli çifte standart örneklerine atıfta bulunup, NBA'in oyuncularına yaptığı muameleyi eleştirerek geçirdi.



Green'in üç dakikalık konuşması, Cavaliers'ın bir takas bulana kadar Andre Drummond'ı kenarda oturtmaya karar vermesi üzerine geldi:



"Beni gerçekten rahatsız eden bir durumdan bahsetmek istiyorum. Ligin oyunculara karşı muamelesinden. Andre Drummond'ın sırf bir takım onu takaslayacak diye maçtan önce kenarda sivil kıyafetleriyle oturtulması, bana kalırsa tamamen saçmalıktı.



Çünkü James Harden başka bir takıma takasını istediğinde ve Houston'daki son günlerinde esasen bu konuda inat ettiğinde, hiç kimse ona karşı koymamıştı ama bunun için çok tepki görmüştü.



Lakin bir takım çıkıp 'Bir adamı takas etmek istiyoruz' dediğinde ve sonra o adam kenarda oturmak zorunda kalarak profesyonel davranmadığında, sanki takım için asıl problem yaratan kişi oymuş gibi muamele görüyor."



"NBA'İN, BU UTANCA BİR SON VERMESİ GEREK"



Draymond, ifadelerine şu şekilde devam etti:



"Harrison Barnes'ın benchteyken takas edildiği durumları da görmüştük. Veya DeMarcus Cousins'ın, All-Star maçından sonra bir röportaj sırasında takas edildiğini öğrendiğini de. Ancak ben bir oyuncuya nasıl davranılması gerektiğini düşündüğüm hakkında fikrimi belirttiğim için, para cezasına çarptırılabiliyorum.



Fakat takımlar çıkıp 'Biz şu adamı takas edeceğiz, seni oynatmaycağız' dediğinde, bizden profeyonel davranmamız bekleniyor.



Bir noktada oyuncular olarak, aynı derecede saygı görmemiz ve takımların sahip olabileceği haklara sahip olmamız gerekiyor. Çünkü bir oyuncu olarak, başka bir yerde olmak istediğinizde, dünyanın en kötü insanı olarak lanse ediliyorsunuz.



Ancak bir takım sizi takas etmek istediğini açıkça söyleyebiliyor. Ve bu adamın formda kalarak, profesyonelce davranması gerekiyor. Bunu yapmazsa, kariyeri tehlikeye giriyor. Bir noktada bu lig, artık oyuncuları böyle bir utançtan korumak zorunda."



