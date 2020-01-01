Draymond'dan, Jokic'in savunma becerilerine eleştiri!

Golden State Warriors'ın yıldızı Draymond Green, Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in savunma becerilerini eleştirdi.



Batı Konferansı ikinci turunda LA Clippers'a karşı ilk maçta alınan 120-97'lik mağlubiyetin ardından Draymond, Jokic'in yetersiz veya geç savunma rotasyonlarının örneklerini analiz ederken, şunları söyledi:



"Savunmada daha iyi olmalı. Eğer Nuggets başarılı olacaksa, çemberde bir etki yapmalısınız ve o bunu bu gece yapmadı, hatta bütün yıl bile yapmadı. Eğer kazanacaklarsa, çemberi biraz daha iyi korumalı ve bunun atletizmiyle pek bir alakası da yok."



1. maçta, sadece Jokic değil, tüm Nuggets takımı LA'in bütün gece istediği gibi skor üretmesine izin vermişti. Clippers, sahadan 48/84 (yüzde 57.1) şut isabetiyle oynarken, üç sayı çizgisinin gerisinden 10/24 (yüzde 41.7) isabetle oynamasına da karşı koyamadı. LA, Denver potasına yalnızca ilk yarıda 69 sayı bırakmıştı.



