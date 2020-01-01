Draymond'dan, "Buradan ayrılıp bir playoff takımına gitmek istiyorum" şakası!

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, takımının kontratını ödeyip kendisini serbest bırakmasını ve bir playoff takımına gitmek istediğini söyleyerek, şaka yaptı.



Green, geçtiğimiz günkü antrenmanından sonra gazetecilere verdiği demeçte, Warriors'ın playoff yarışından çıkmasıyla, hedefinin bir "buy-out" yapmak, yani kontratının kalanının ödenip serbest bırakılmasını sağlamak ve bir "Playoff takımına gitmek" istediğini belirtti.



Birkaç saniye sonra gülümsedi ve "Sadece şaka yapıyorum" dedi ve gerçek cevabı verdi:



"Burada bulunan çocuklarla daha fazla ritme girmeye devam etmeye, gelişmelerine yardımcı olmaya devam etmeye çalışacağım. Ve kendi oyunum üzerinde çalışacağım. Çoğu zaman bir oyun ortamında, kendi oyununuz üzerinde çalışma fırsatı elde edemiyorsunuz."



"Bu kalan maçlar önemli, ama pek önemli de değil. Kendimizi playoff için hazırlıyor değiliz. Yani maç durumlarında bazı şeyler üzerinde çalışma şansınız oluyor."



29 yaşındaki oyuncu, sezon başlamadan önce Warriors ile dört yıllığı 100 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamıştı. Bu sezon 18.5 milyon dolar kazanacak olan Draymond'ın, yeni sözleşmesi 2020-21 sezonunda başlayacak.



Draymond, bu sezon Warriors için 8.3 sayı, 6.4 ribaund ve 6.2 asist ortalama ile oynuyor.



