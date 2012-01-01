Draymond'a göre Warriors, 2012'de "çok ezikmiş"

Golden State Warriors'ın yıldızı Draymond Green, 2012'de takıma katıldığında Warriors'ın "ezik bir takım" olduğuna inandığını söyledi.



Draymond, 2012'de Warriors'a katıldığı zaman hakkında ilginç bir açıklama yaptı.



Warriors, Green'i Draft'ta 35'inci sıradan seçmişti ve 30 yaşındaki oyuncu takıma katıldığında, Warriors'ın "ezik" olduğuna inandığını belirtti.



Green, NBC Sports Bay Area'dan Drew Shiller'e şu açıklamaları yaptı:



"Uçaktan indiğimde, 'S**erler. Ben buraya bir playoff sırası yakalamaya geldim. Bu takımın kazanmasına yardım etmek için buradayım' tavrıyla gelmiştim, çünkü takım çok ezikti. Ben hayatımda kaybetmemişim. O yüzden herkese saçma sapan şeyler söylemiştim. Elimden geldiğince çok süre almaya çalışmıştım. Yıllardır dayak yiyen bu organizasyonun zihniyetini değiştirmeye çalışmak istemiştim."



Green, Golden State ile üst üste beş NBA Final serisinde oynamış (2015-2019) ve üç kez (2015, 2017, 2018) şampiyonluk kazanmıştı.



