Draymond'a göre dikkat edilmesi gereken takımlar: Rockets ve Heat

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, NBA bubble'ında başarıya ulaşması beklenmeyen fakat tehlikeli olabilecek iki takımı açıkladı.



2019-20 NBA sezonu, NBA tarihinin en öngörülemeyen sezonlarından biri olabilir. Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers ve LA Clippers gibi takımlar şampiyonluğu kazanmak için kolay favoriler gibi görünse de, "bubble"daki olayların mevcut durumu, her takımı ve oyuncuyu daha önce görülmemiş bir noktaya taşıdı.



Bu noktada her şey olabilir ve "underdog" olarak kabul edilebilecek kadrolar bile playofflarda ileri gidebilir.



The Steam Room podcast'inde konuk olan Green, kendisine göre NBA'in iki başarıya ulaşması beklenmeyen iyi takımını belirtti.



Batı'da Houston Rockets'ı seçen Green, Russell Westbrook ve James Harden arasındaki ortaklığa övgüde bulundu:



"Russ var, James var, her ikisi de her gece 40 ya da 50 sayı atabilir. Bir sürü şutörleri var ve rakiplere de sorun yaratıyorlar, çünkü adam değiştirmeli savunmayı da iyi oynuyorlar."



Doğu'da ise, Green Miami Heat'i seçti:



"Gerçekten çok sıkı oynuyorlar, birbirine bağlı adamları var. Finallerde ve playofflarda harika olduğunu bildiğimiz, adamım Andre'yi (Iguodala) aldılar. Heat ile ilgili tek şey, zaman zaman skor üretmek konusunda sıkıntı çekmeleri. Ama çok yetenekleri adamları var, birçok parçaları var."