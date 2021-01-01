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Draymond yineledi: "NBA tarihinin en iyi savunmacısıyım!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, kendisini yeniden NBA tarihinin en büyük savunmacısı olarak ilan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, kendisini yeniden NBA tarihinin en büyük savunmacısı olarak ilan etti.

Medyayla yakın zamanda yaptığı bir sohbette Draymond, kendisini tarihin en iyi savunmacısı olarak nasıl gördüğünü şu şekilde dile getirdi:

"İnsanlar 'şu adam harika bir savunmacı' dediklerinde, akıllarına gelen ilk şey 'o adamı bire birde çok iyi savunmuştu' şeklinde oluyor. Mesela hücumda sadece skor üreten ve oyuna başka kimseyi dahil etmeyen birini gördüğünüzde, bu durum hoşunuza gitmiyor. Savunmada da bu durum tam olarak aynı.

Sadece çok iyi bir teke tek savunmacısı veya yardım savunmacısı olmanız yetmez, tüm bunları bir araya getirmelisiniz. Ve savunma tarafına baktığınızda, şahsen tüm bunları oyun tarihindeki herkesten daha iyi şekilde bir araya getirdiğimi düşünüyorum."

Kariyerinde üç kez Şampiyon, üç kez All-Star, iki kez All-NBA oyuncusu ve bir kez Yılın Savunmacısı ödülü sahibi olan Draymond, şimdiden tarihteki yerini almış durumda.


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