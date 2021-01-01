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Draymond: "Wiseman bu ligde çok özel bir oyuncu olacak"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, ekibin çaylak ismi James Wiseman'ın savunmada ve genel olarak gelişebileceği alanları analiz etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, ekibin çaylak ismi James Wiseman'ın savunmada ve genel olarak gelişebileceği alanları analiz etti.

Green, Wiseman'ın gelişecek çok alanı olduğunu ve kendisinden bir şeyler öğrenme şansını kaçırmayacağını söyledi.

Draymond, Wiseman'ın All-Star olma potansiyeline sahip olduğunu da ifade etti:

"Bence bu ligde All-Star veya önde gelen bir oyuncu olma fırsatı var. Gelişebileceği çok alan var, kesinlikle çok daha iyi olabilir, ki bu heyecan verici. Profesyonel basketbol bazında, şu anda sahada yapabileceği fakat henüz pek anlamadığı birçok şey var. Eşleşmeleri, hücumda alan boşluğunu falan hiç anlamıyor ama bu onun suçu değil. Bunlar zamanla oturan şeyler.

Ancak, bunları anlamamasına rağmen bireysel olarak çıkıp bir şeyler yapabilmesi, oldukça özel bir şey. Bu lig ve kesinlikle bu organizasyon için gerçekten özel bir oyuncu olacağını düşünüyorum."


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