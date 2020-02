Draymond: "Wiggins 'işlenmemiş bir cevher' değil, tam anlamıyla bir oyuncu"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, yeni takım arkadaşı Andrew Wiggins'in "aylak" biri olmadığını ve Golden State'in "işlenmemiş bir cevher" bulamadığını söyledi.



Draymond ayrıca Wiggins'in "Savunma beşlerine girebilecek bir oyuncu" olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.



The Athletic'daki röportajında, Draymond bu konulara detaylı bir şekilde değindi:



Wiggins'in savunma tarafındaki potansiyeli hakkında ne düşünüyorsun?



"Bence savunma beşlerine girebilecek bir oyuncu olabilir. Bu benim onun için hedeflerimden biri. Bu ekibin lideri olarak, onu gerçekten zorlamak istediğim şeylerden biri bu. Bütün fiziksel özelliklere ve atletizme sahip. Bana Kevin'in (Durant) savunmacı halini hatırlatıyor, ikisi de uzun ve sırık gibi, ama çevikler. Hareket edebiliyorlar. Sıskalar, ama zayıf değiller. Bu açıdan bana Kevin'i çok hatırlatıyor. Ve Kevin harika bir savunmacı. Yani eğer Andrew bunun üzerinden inşa etmeye devam edebilirse ki bence yapabilir. Burada olduğu bir iki maçta, onun oldukça iyi adamlarla eşleştiğini gördüm ve oyunun o tarafında çok ümit veriyordu. Savunma tarafında, bence gerçekten çok iyi olabilir."



Minnesota'daki sezonlarında, insanlar onun tutkusunu sorgulamışlardı.



"Dediğim gibi, insanlar asla içinde bulunduğu durumdan bahsetmiyorlar. Ama bence büyük bir oyuncu olmak istiyor. Gösterişçi biri değil. Çok konuşkan değil. İnsanlar bundan asla bahsetmez veya görmez. Ama onunla konuşunca, onu tanımaya çalışınca ve yaptığı işi izleyince, gerçekten iyi olmak istediği görülüyor. Bu işi, kendimi bu takımda lider olarak, büyük adamlardan biri olarak üstleneceğim. Ligde ondan daha uzun süre bulunmadım ama biraz daha tecrübem var, biraz daha yaşlıyım. Bunu yapmasına, olabilecek her şekilde yardım etmek istiyorum. Steph [Curry] için de aynı şey geçerli. Bence buraya mükemmel bir şekilde uyuyor. Ne olursa olsun, vadettiği seviyeye çıkmasına yardım etmek istiyoruz. Bir şekilde çözeceğiz. Ama adamın elinden tutup ona doğrusunu göstermemiz gerekmiyor. Bu adam üç, dört yıldır ligde 20 sayı ortalama yakalıyor ve muhtemelen kariyer ortalaması da 20 sayıdır. Bahsettiğimiz adam, aylak bir adam değil. Bu yüzden burada oturup işlenmemiş bir cevher bulmuşuz gibi davranmayacağım. Adam 1. sıradan seçilmişti. 20 sayı ortama yakaladı. Tam anlamıyla bir oyuncu."



"Ama ona yardım edeceğimden bahsettiğimde, daha çok deneyimsel olarak, şampiyonluk kazanmak için ne gerektiği üzerine, bu tarz şeylerden bahsediyorum. Ama o tam anlamıyla bir oyuncu. Her zaman da öyleydi. Eğer bir adam kariyeri boyunca ligde ortalama 20 sayı ile oynamışsa... 20 olmasa bile, çok yakın."



Wiggins, 5 yıllık NBA kariyerinde 19.7 sayı ortalamasına sahip.