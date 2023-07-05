Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Draymond Green, San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın üzerinde "gereksiz bir baskı" olduğunu söyledi.



LA Clippers yıldızı Paul George'un podcasti 'Podcast P'de konuşan Green, Wemby'den çaylak yılında All-Star olması gibi beklentilerin Fransız oyuncu üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğine inandığını belirtti:



"Bence insanlar, 'gelecek yıl All-Star olacak' gibi şeyler diyerek onu başarısızlığa mahkum ediyor. Bu ligde All-Star olmak zor iştir. Eğer olursa, çok güzel olur tabii ki. Ama gelecek yıl hiçbir şey yapmasına gerek olmadan doğrudan All-Star olacağını söylemek, bana pek gerçekçi gelmiyor. Çok özel olacağını düşünüyorum ama All-Star beklentileri bence biraz fazla."



Ancak 33 yaşındaki oyuncu, Wembanyama'nın savunma tarafındaki etkisinden dolayı önünde halihazırda parlak bir geleceğe sahip olduğuna inandığını da sözlerine ekledi:



"Ama onu çoğu kişiden ayıracak ve kendi başına oldukça özel kılacak şeyi söylemem gerekirse, yaptığı diğer şeylerden bağımsız olarak çember koruyuculuğu derim.



Çoğu insanın hiç üzerinde durmadığını düşündüğüm özelliği bu ve aslında bence onu ayıran şey de bu. Çünkü eğer diğer yaptıkları işe yaramazsa, sadece bir çember koruyucu olarak bile NBA'de gayet elit düzeyde olacaktır. Yani şimdiden kendisini elit kategorisine sokan bir şeye sahip."



Wembanyama'nın NBA'e geçişine ilk bakış, 7 Temmuz'da başlayacak olan Las Vegas yaz liginde Spurs adına sahaya çıktığında görülecek.



