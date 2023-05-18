Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers'ın LeBron James'i ligin yeni yıldız adayı Victor Wembanyama için takas etmeyeceğini söyledi.



Birçok takım Wembanyama'yı almak için kadrosundaki yıldızlarından vazgeçmeye hazır ve isekli olsa da, Green, kendi podcast'i 'The Draymond Green Show'da LeBron'un bu isimlerden biri olmayacağına inandığını açıkladı:



"Wembanyama karşılığında hangi oyuncular takas edilmez tam emin değilim ama kesinlikle birkaç oyuncu var. LeBron edilmezdi. Steph (Curry) edilmezdi. Luka da (Doncic) bence edilmezdi, Joker'ın (Nikola Jokic) da edileceğini sanmıyorum. Sanırım bir kaç isim daha var.



Yani standart kadro boşlukları açısından bakarsak, 450 kişi içinden 435'i ya da 440'ı takaslanabilirdi, ki bu da oldukça iyi bir miktar."



James daha önce Wembanyama hakkındaki düşüncelerini kendisinin "bir uzaylı" olduğunu söyleyerek dile getirmiş, ayrıca genç oyuncunun sahada herkesten uzun olmasına rağmen yine de "zarif" bir oyunu olduğunu belirtmişti.



