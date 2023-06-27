Golden State Warriors forveti Draymond Green'in, Warriors'la yeniden sözleşme imzalama kararından önce diğer takımlarla görüşmeye "açık" olduğu bildirildi.



Green'in genel kesimce Warriors'ta kalması beklense de, Bleacher Report'tan Chris Haynes, Green'in serbest oyuncu döneminde muhtemelen diğer takımlarla görüşmeler yapacağını belirtti:



"Bana Draymond Green'in diğer takımlarla serbest oyuncu döneminde görüşme yapmaya açık olduğu söylendi, bu da durumu biraz karıştırabilir. Şunu söyleyebilirim ki, bence Draymond Golden State'te kalmayı seçecektir."



Bu sezon 8.5 sayı, 7.2 ribaund ve 6.8 asist ortalamaları yakalayan Green'in, maaş boşluğu olan Sacramento Kings ve Detroit Pistons gibi takımların ilgisini çekmesi bekleniyor.





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