Draymond: "Warriors bu sene şampiyon!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Warriors'ın bu sezon 'şampiyon olacağını' söyledi.



Geçtiğimiz gece Washington Wizards'ı 126-112 mağlup eden Warriors'ın ana çekirdeğini oluşturan Steph Curry, Green ve Klay Thompson üçlüsü, 1.005 gün aradan sonra ilk kez bir NBA maçında birlikte oynadı.



Dün gece sakatlığından geri dönen Draymond, galibiyetin ardından şu açıklamaları yaptı:



"Bu adamlarla tekrar oynayabilmek oldukça özel bir şey. Üçümüz beraber oynamadığımızda, sahada bir boşluk hissiyatı oluyor. En azından son iki buçuk yıldır benim hissettiğim bu."



"BATI'DA KAÇINCI OLDUĞUMUZ ÖNEMSİZ"



Green ayrıca Curry ile tekrar birlikte oynamakla ilgili şöyle konuştu:



"Çok özlemişim. Sahada olmadığımda ve kenardan izlediğimde, ona yardımcı olabileceğim noktaları görüyordum. Kendisi tarihin en iyi şutöru olsa da, buna rağmen ona perdeleme yapmanız, iyi noktalarla buluşturmanız ve kolay şut imkanları sunmanız gerekiyor.



Batı'da ister ikinci sırada, ister üçüncü sırada olalım, şampiyonluğu kazanacağız. Bunlar cidden önemli değil. Aylar önce söylemiştim."



Green, 20 dakika süre aldığı karşılaşmayı 6 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle tamamlamıştı.



