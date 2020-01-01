Draymond ve Wiseman, KOVID-19 pozitif çıktılar!

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green ve ekibin Draft'ta 2'nci sıradan seçtiği James Wiseman'ın, koronavirüs testlerinin pozitif olması nedeniyle antrenmana katılmadıkları bildirildi.



Koç Steve Kerr iki oyuncunun pozitif sonuçlar aldığını söylemese de, antrenman kampının 1'inci gününde antrenmanı kaçıran tek iki oyuncunun kendileri olduğunu açıkça belirtti.



Genel menajer Bob Myers, daha önce ismini vermediği iki oyuncunun KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını kabul etmiş ve tekrar test edilmeden en az 10 gün önce dışarıda tutulacaklarını söylemişti.



Kerr, bir Zoom görüşmesinde muhabirlere verdiği demeçte, Green ve Wiseman'ın şu anda neler yapabildiklerini ayrıntılı olarak açıklayamadığını söyledi:



"Yorum yapmaya iznim yok. Kendiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Bunun gerçekten zor olduğunu biliyorum" diyen Kerr, görüşmedeki muhabirlerin "burada neler olduğunu anladıklarını" varsaydığını ekledi.



Green hakkında ise Kerr, şunları söyledi: "Hazır olduğunda sahada olacak. Draymond için endişelenmiyorum."



