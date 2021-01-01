Draymond ve KD hemfikir: "NBA'deki gençler çok yumuşaklar"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant ve Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, NBA'de bugünün genç oyuncularını "oldukça yumuşak" olarak nitelendirdiler.



Green yakın zamanda Durant'in "The ETCs" podcast'inde, genç oyunculara karşı trash-talk yaptığında kendisine cevap vermek yerine, sahada onunla arkadaş olmaya çalıştıklarını söyleyerek, son derece rekabetçi bir ortamı bozduklarını açıkladı:



"Çok yumuşaklar. Birkaç kez kendimi, hiç karşılık vermeyen bu genç adamlara karşı trash-talk yapmaya çalışırken bulduğum oldu. Lakin onlar arkadaş olmaya falan çalışıyorlardı. Bu genç adamların bugünlerde yaptığı şey bundan ibaret. Şahsen bunu anlamıyorum. Hepsi kardeş falan olmuş ve sosyal medya yüzünden bu rekabet güçlerini kaybetmişler."



"ARTIK 'YENİ ÇOCUK' HİSSİYATI PEK YOK"



Durant ise, Green'i destekleyerek "Aslında arkadaş canlısı insanlar. Yani bunlar güzel şeyler ama bu tarz şeyleri maçtan sonrasına saklayabiliriz. Ben genç oyuncuların lige geldiğinde 'Mahallenin yeni çocuğu' olmaları hissiyatına alışmış biriydim. Artık durum pek böyle değil gibi." ifadelerini kullandı.



