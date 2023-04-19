Golden State Warriors forveti Draymond Green'in, Sacramento Kings yıldızı Domantas Sabonis'in göğsüne basması sebebiyle playoff ilk turunun 3. maçı için uzaklaştırma cezası aldığı bildirildi.



NBA, Kings'e karşı serinin 2. maçında Sabonis'in göğsüne agresif bir şekilde basan Green'e Perşembe günkü 3. maç için uzaklaştırma cezası verdi.



Green, Pazartesi günkü maçın bitimine 7:03 kala flagrant faul 2 alarak oyundan atılmış, Sabonis ise Green'in ayak bileğini tuttuğu için teknik faul almıştı. Sacramento karşılaşmayı 114-106 kazanarak seride 2-0 üstünlüğ ele geçirmişti.



NBA, Green'e uzaklaştırma cezası verme kararının kısmen "sportmenlik dışı eylemler geçmişinden" kaynaklandığını belirtti.



Green, Sabonis bacağını tuttuğunda sağ ayak bileğinin sakatlandığına inandığı için röntgen çekilmesini isterken, Sabonis'in maçtan sonra göğüs kemiğine çektirdiği röntgen sonuçları negatif çıkmıştı.





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