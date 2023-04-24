Golden State Warriors forveti Draymond Green, teknik faul almanın sahadaki davranışını "asla" değiştirmeyeceğini söyledi.



Green, uzaklaştırma cezası nedeniyle Sacramento Kings'e karşı playoff ilk turunun 3. maçını kaçırdıktan sonra, dün geceki 4. maçta geri dönmüş, ancak hakemlerin dikkatini yeniden çekmesi uzun sürmemişti.



İlk çeyreğin 6. dakikasında De'Aaron Fox ile sözlü münakaşaya giren ve teknik faulle cezalandırılan Green, maç sonrası yaptığı açıklamada "insanlar beğense de beğenmese de" değişmeyeceğini açıkladı:



"Hala buradayım ve hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir teknik faul de beni yaptıklarımdan caydıramaz. Fox, takım arkadaşını savunma ihtiyacı hissetti. Buna %100 saygı duyarım. Ama ben değişmeyeceğim. 33 yıldır böyleyim, dualarım bir 33 yıl daha böyle olabilmek için. Ve sadece basketboldan bahsetmiyorum. O da en nihayetinde bir gün sona erecek.



Hoşunuza gitmiyorsa, kusura bakmayın. İnsanları her zaman iyi hissettirmekten yanayımdır, hayatımda gerçekten takdir ettiğim şeylerden biridir. Yani yaptıklarım sizi kötü hissettiriyorsa, özür dilerim. Ama ben buyum."



Green, Warriors'ın 126-125 kazandığı maçı 12 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle tamamlamıştı.





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