Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Draymond: "Tek sorumlu Russ olamaz, takas edilmemeli"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook'u takas etmemesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook'u takas etmemesi gerektiğini söyledi.

Westbrook, sezonda gösterdiği performanstan dolayı Lakers'taki "en büyük problemin" kendisi olduğuna dair yoğun algı sebebiyle, birçok takas dedikodusunun merkezinde yer almıştı.

Yine de tüm bu konuşulanlara rağmen Green, kendi podcast'inde, Lakers'ın sorunlarının birden fazla kişiden kaynaklandığını öne sürerek Westbrook'u şu şekilde savundu:

"Russell Westbrook'la ilgili birçok takas dedikodusu duyuyorum. Gerçek şu ki, Westbrook'un takas edileceğinden emin değilim. Bunun olacağını düşünmüyorum ve olması gerektiğini de söyleyemem. Takımın sağlıklı bir şekilde nasıl gelişebileceğini pek görme fırsatım olmadı.

Ayrıca yanlış giden her şeyden ötürü tüm suçun Russell'a atılması da hoşuma gitmiyor. Tüm bunların tek sorumlusu yalnızca bir kişi olamaz."

Westbrook şu ana kadar oynadığı 48 maçta %43 şut isabetiyle 18.5 sayı, 8.0 ribaund ve 7.7 asist ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal