Draymond: "Tek sorumlu Russ olamaz, takas edilmemeli"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Los Angeles Lakers'ın Russell Westbrook'u takas etmemesi gerektiğini söyledi.



Westbrook, sezonda gösterdiği performanstan dolayı Lakers'taki "en büyük problemin" kendisi olduğuna dair yoğun algı sebebiyle, birçok takas dedikodusunun merkezinde yer almıştı.



Yine de tüm bu konuşulanlara rağmen Green, kendi podcast'inde, Lakers'ın sorunlarının birden fazla kişiden kaynaklandığını öne sürerek Westbrook'u şu şekilde savundu:



"Russell Westbrook'la ilgili birçok takas dedikodusu duyuyorum. Gerçek şu ki, Westbrook'un takas edileceğinden emin değilim. Bunun olacağını düşünmüyorum ve olması gerektiğini de söyleyemem. Takımın sağlıklı bir şekilde nasıl gelişebileceğini pek görme fırsatım olmadı.



Ayrıca yanlış giden her şeyden ötürü tüm suçun Russell'a atılması da hoşuma gitmiyor. Tüm bunların tek sorumlusu yalnızca bir kişi olamaz."



Westbrook şu ana kadar oynadığı 48 maçta %43 şut isabetiyle 18.5 sayı, 8.0 ribaund ve 7.7 asist ortalamalarına sahip.



