Draymond: "Takımların Steph'ten ödleri kopuyor!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, rakip takımların Stephen Curry'den 'ödlerinin koptuğunu' söyledi.



Dün gece Warriors'ın New Orleans Pelicans'a karşı aldığı 123-104'lük galibiyette Warriors yıldızı, 41 sayı buldu. Curry böylece bu sezon 40 sayı barajını dokuzuncu kez geçmiş olurken, son 15 maçında da bunu altıncı kez başarmış oldu.



Draymond, maçtan sonra şu açıklamaları yaptı:



"Steph Curry ile sahaya her adım attığınızda, avantajınız oluyor. Takımların ondan ödü kopuyor. Topla veya topsuz alanda nereye koşarsa koşsun, takımlar ondan koruyor. Çok kişyi üzerine çekiyor.



Steph Curry'nin oynadığı bir takıma karşı oynamak istemezdim. Hepimiz neler yapabileceğini biliyoruz. Adam bir maçta sazı eline alarak, NBA'deki herhangi bir takım için işleri zorlaştırabilir."



"BÖYLE BİR DÖNEMDEN HİÇ GEÇMEDİM"



Curry, kendi oyunundan her zaman yüksek beklentilere sahip olsa da, Nisan ayında 37.3 sayı ortalaması yakaladıktan ve Mayıs ayındaki ilk iki maçında 71 sayı attıktan sonra, buna kendisi de şaşırdığını belirtti:



"Hem evet, hem hayır. Kariyerimde hiç böyle bir dönemden geçmemiştim. Ama bunun için sürekli çalıştığımdan ötürü, şaşırmıyorum. Sadece anı yaşayarak zevk almaya bakıyorum. Sahada yapabildiklerime güvenim, en üst düzeyde. Ve tüm bu meydan okumaların da tadını çıkarıyorum, çünkü bu yıl olmak istediğimiz yerde olmak için iyi oynamam gerektiğini biliyorum. Savunmalar ellerinden geleni yapacaklar fakat ben hem kendim, hem de takım arkadaşlarıma imkan yaratmak durumundayım ve bundan da çok keyif alıyorum."