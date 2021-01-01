Draymond: "Steph, Warriors'taki en iyi savunmacılardan biri!"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, Stephen Curry'nin "Warriors'taki en iyi savunmacılardan biri" olduğunu söyledi.



Steph'i savunmasından dolayı öven Green, Curry'nin bu alandaki çabasının "uzun süreden beri" olduğunu bile iddia etti:



"Kimse Steph'in savunmasından bahsetmiyor. Asla değişmeyen tek şey, bu alandaki çabası. Oyunun o tarafında hiç efor sarf etmediği doğru değil. Sanırım eskiden savunma yaparken çok faul yapıyordu. Zamanla adım adım gelişti. Şimdi ise takımımızdaki en iyi savunma oyuncularından biri. İzlemesi çok güzel. Sahanın o tarafında gösterdiği çabayı gören diğer herkes de onu takip ediyor."



Steph, zamanla fiziğini daha da geliştirmesiyle ve hücum oyuncusunun önünde kalarak ellerini daha etkili bir şekilde kullanabilmesiyle, uzun süreden beri en etkili savunma oyunlarını sergiliyor.



