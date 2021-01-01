Draymond: "Steph, orada dünyaya kim olduğunu yine gösterdi!"

Golden State Warriors yıldızı Draymond Green, takım arkadaşı Stephen Curry'nin kariyerindeki başarılarını sorgulayan kişileri eleştirdi.



Bu yıl bireysel olarak oldukça başarılı bir yıl geçiriyor olmasına rağmen, Curry'den ve mirasından şüphe duyan bazı kişilerin olduğu gerçeği, takım arkadaşı Draymond'ın pek hoşuna giden bir durum değil.



Green, ESPN'nin First Take programına katılarak, Curry'nin geçtiğimiz All-Star hafta sonunda yaptıklarıyla, bu kişilerin nasıl yanıldığını gösterdiğini şu şekilde açıkladı:



"Beni en çok rahatsız eden şey, insanların bu sezonun başında bile mirasını sorgulamasıydı. Bir sezonla da, bir maçla da mirasınız oluşmaz ve Steph ile LeBron James gibi büyük oyuncular hakkında konuşmaya başladığınızda, bir sezonla veya bir maçla kariyerlerini karalamaya çalışan birçok insan görüyoruz.



Bence bu şimdiye kadarki en saçma şey. Gerçek anlamda ne kadar az sayıda miras olduğunu ve insanların bunun aslen ne anlama geldiğini bilmediklerini gösteriyor.



Pazar gecesi Atlanta'daki All-Star etkinliğinde ortaya çıkma ve oynama şekli, 3 Sayı Yarışması'nı kazanması, hemen All-Star maçına geçmesi ve enerjisini oraya taşıması, Steph'in nasıl biri olduğunu gösteriyor. Genel manada enerjiyi getiren birisi. Bence harika işler yapmıştı ve dediğim gibi, Steph Curry'nin bu yıl dünyaya gösterdiği ve anlattığı şeyi de çok iyi yansıtıyordu."



